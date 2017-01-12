Происшествия
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В Сумах загорелся спортивный клуб, район затягивает дымом

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Местные СМИ сообщают о том, что рядом со зданием горящего спортивного клуба находится общеобразовательная школа. В связи с происшествием в учебном заведении решается вопрос об отмене занятий.
Пожар в спортивном клубе в Сумах
0542.ua

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Спортивный клуб "В-tone" загорелся утром в четверг в Сумах, сообщают местные СМИ.

"Первым возгорание на крыше здания увидел охранник автостоянки. Посетители и персонал спортивного клуба были оперативно эвакуированы (всего 20 человек)", — сообщает 0542.ua.

0542.ua
Пожар в спортивном клубе в Сумах

Жертв в результате инцидента нет, однако место пожара и здание соседней школы затягивает дымом.

В школе №29 сейчас решается вопрос об отмене занятий в связи с происшествием.

Ранее сообщалось о масштабном пожаре в мебельном цеху в Чернигове.

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