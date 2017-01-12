За сутки жертвами непогоды на дорогах стали три человека

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло трое и травмированы 59 граждан, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В Ивано-Франковский, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Херсонской, Харьковской и Донецкой областях зафиксирован критический уровень аварийности. Еще в шести областях уровень аварийности остается высоким", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Одесской области на трассах М-13 и М-15 ограничено движение автотранспорта.

Напомним, в Херсоне ограничен в город въезд большегрузного транспорта.

Синоптики ранее прогнозировали пик морозов в стране. По их данным, в некоторых областях температура может опуститься до 29 градусов ниже нуля, также прогнозировались снегопады.

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