Жители Донецка сообщили о мощных обстрелах

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Жители Донецка сообщают об интенсивных боях в разных районах города.

Дончане пишут в социальных сетях, что ведется активная стрельба, а в некоторых районах обстрелов такой силы не слышали уже давно.

"Около 20:15 к #Донецк Азотный, частный, слушает жесткие прилеты в стороне Вольво-центра. Донской, "Ашан", слушаем мощное, часто!" — пишет пользователь с ником hochu domoy.

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Активизация боев началась в среду после 19:00.

В числе других сообщений: "#Донецк на Песках замес — стрелковое, тяжелое", "Услышал разрывы через закрытое окно, открыл, хорошо и стрелковое слышно. СЗ, Север #Донецк Наверное, опять в Спартаке бой", "Киевский, Щорса — пол дрожит".

Напомним, 3-4 января министр иностранных дел Павел Климкин и председатель ОБСЕ, федеральный министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц посетили Донецкую область. Целью визита было ознакомление с состоянием имплементации минских договоренностей, социально-экономической ситуацией в регионе, а также реализацией благотворительных проектов с участием австрийских гуманитарных организаций.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.