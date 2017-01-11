В Белоруссии завели дело против украинца, подозреваемого в контрабанде оружия

Пресс-служба МВД

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Уголовное дело возбуждено в отношении гражданина Украины по подозрению в незаконном ввозе оружия на территорию Белоруссии, сообщила в среду РИА Новости официальный представитель брестского областного управления Следственного комитета республики Марина Дранькова.

"Столинским (Брестская область) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 27-летнего гражданина Украины по части 1 статьи 333-1 УК (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и Государственную границу Республики Беларусь огнестрельного оружия, боеприпасов)", — сообщила собеседница агентства.

Дранькова пояснила, что гражданин Украины был задержан белорусскими пограничниками в конце декабря 2016 года в заказнике "Ольманские болота" в 400 метрах от границы с Украиной. Задержанный не реагировал на требования пограничников остановиться и пытался скрыться.

После задержания у него изъяли 23 патрона и охотничье ружье. "Согласно заключению экспертизы, оно является ручным гладкоствольным огнестрельным оружием, пригодным для использования", — добавила Дранькова.

К подследственному применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что журналисты британского телеканала Sky News провели расследование, по итогам которого заявили о существовании канала контрабанды оружия из Украины через Румынию в Западную Европу и на Ближний Восток.