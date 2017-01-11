Авдеевка и Зайцево обстреляны из минометов - штаб АТО

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили в среду, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 49 раз открывали огонь по их позициям.

"За минувшие сутки произошло 49 обстрелов. Двое военных ранены, один травмирован. Один военный погиб", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

По данным пресс-центра, на мариупольском направлении ополченцы обстреляли Талаковку, Водяное, Марьинку, Гнутово, Широкино, Павлополь, Новотроицк и поселок Тарамчук из минометов, гранатометов различных калибров, стрелкового оружия и вооружения боевой машины пехоты.

На донецком направлении, по утверждению украинских силовиков, огонь велся из минометов различных калибров и вооружения боевой машины пехоты по позициям в районе Авдеевки, Крутой Балки, Луганского, Зайцево и Верхнеторецкого.

В пресс-центре также заявили, что на луганском направлении из минометов и противотанковой управляемой ракеты ополченцы обстреляли Новозванивцу, по утверждению украинских силовиков, в Троицком огонь велся из гранатометов.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.