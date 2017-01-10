В Киеве задержан злоумышленник, 98 раз "минировавший" здания

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Полицейские Киева задержали злоумышленника, который 98 раз "минировал" различные помещения в столице, сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

"Лишь на протяжении одних суток 67-летний киевлянин 16 раз звонил по номеру "102" и сообщал об угрозе взрыва различных учреждений. В настоящее время уже установлено, что с октября прошлого года он сделал 106 вызовов полиции и в 98 случаях "минировал" всевозможные помещения", — отметили в главке.

Правоохранители задержали правонарушителя в порядке ст. 208 УПК Украины, и он признался в содеянном.

Также стало известно, что этот правонарушитель злоупотребляет алкогольными напитками и под воздействием водки постоянно звонит в полицию и в другие учреждения. Кроме того, он еще находится на учете в психоневрологическом диспансере.

Следственный отдел райуправления полиции внес сведения о данном событии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция этой статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.