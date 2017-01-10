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В подъезде дома в Киеве застрелили мужчину

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На месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что потерпевший возвращался от друзей домой, поднявшись на свой этаж, получил огнестрельное ранение в живот.
Сотрудники патрульной полиции в Киеве
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В Дарницком районе Киева в подъезде дома застрелили мужчину, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

На месте стрельбы в Хмельницком
ГУ Нацполиции в Хмельницкой области
Патрульные застрелили мужчину в Хмельницком: кадры с места ЧП

Отмечается, что преступление было совершено в доме по улице Ревуцкого. 

В дежурную часть Дарницкого управления полиции позвонила женщина и сообщила, что стреляли в ее мужа. На месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что потерпевший возвращался от друзей домой, поднявшись на свой этаж, получил огнестрельное ранение в живот.

54-летний киевлянин скончался на месте. Женщина и соседи, которые услышали выстрелы, вызвали полицию. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Следственный отдел управления полиции в Дарницком районе открыл уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Бразилии мужчина ворвался в дом, где его бывшая жена отмечала Новый год, и застрелил более 10 человек. 

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