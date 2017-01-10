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В Ровно в помещении магазина прогремел взрыв: есть жертвы

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Причиной взрыва стала граната. Личность погибшего установлена. Им оказался 26-летний житель Ровно, ранее судимый за имущественные преступления. Граната взорвалась у мужчины в руках.
В Ровно в помещении магазина прогремел взрыв
charivne.info

 

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В понедельник, 9 января, в Ровно по улице Степана Бандеры в 5 утра в помещении магазина, который находится на ремонте, прогремел взрыв. Люди вызвали полицию.

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Прибывшие на место правоохранители обнаружили в подвальном помещении многоэтажки изуродованное взрывом тело. Об этом рассказала спикер ГУ Нацполиции в Ровенской области Галина Серновка в прямом эфире "112 Украина".

 

По ее словам, вероятно, причиной взрыва стала граната. Личность погибшего установлена. Им оказался  26-летний житель Ровно, ранее судимый за имущественные преступления.

По данным портала "Чаривне", граната взорвалась у мужчины в руках.

Напомним, в Полтаве в подъезде дома взорвалась граната, мужчине оторвало часть руки.

 

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