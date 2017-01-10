В Ровно в помещении магазина прогремел взрыв: есть жертвы

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В понедельник, 9 января, в Ровно по улице Степана Бандеры в 5 утра в помещении магазина, который находится на ремонте, прогремел взрыв. Люди вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили в подвальном помещении многоэтажки изуродованное взрывом тело. Об этом рассказала спикер ГУ Нацполиции в Ровенской области Галина Серновка в прямом эфире "112 Украина".

По ее словам, вероятно, причиной взрыва стала граната. Личность погибшего установлена. Им оказался 26-летний житель Ровно, ранее судимый за имущественные преступления.

По данным портала "Чаривне", граната взорвалась у мужчины в руках.

Напомним, в Полтаве в подъезде дома взорвалась граната, мужчине оторвало часть руки.