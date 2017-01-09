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ГСЧС предупреждает об опасности схода лавины в Черновицкой области

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ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (63)

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В ГСЧС сообщили, что в горах Черновицкой области объявлен значительный (III) уровень лавинной опасности, так же погода будет ухудшаться в Карпатах, на Прикарпатье и в Хмельницкой области.
Схождение лавины
РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В горах Черновицкой области 9-10 января ожидается значительный уровень лавинной опасности, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Снегопад на Закарпатье
ГУ ГСЧС в Закарпатской области
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"9-10 января в горах Черновицкой области значительный (III) уровень лавинной опасности", — отмечается в сообщении ведомства.

В ГСЧС так же предупредили об ухудшении погодных условий в Карпатах, на Прикарпатье и в Хмельницкой области. Там ожидается сильный снег, метели, порывы ветра 15-20 м/с.

Ранее в Нацполиции сообщили, что за минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмированы 45 граждан.

Также сообщалось о сходе лавин.

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