Силовики обвиняют ополченцев в обстрелах на мариупольском направлении

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Силовики заявили, что зафиксировали 27 обстрелов своих позиций в зоне АТО в Донбассе в понедельник, двое военных получили ранения.

"По состоянию на 18.00 произошло 27 обстрелов. Двое наших военных ранены", — говорится в сообщении пресс-центра силовиков в Facebook.

В частности, по данным силовиков, на мариупольском направлении ополченцы обстреливали Водяное из 82-миллиметровых минометов, а из гранатометов и стрелкового оружия – Марьинку, Широкино, Чермалык, Павлополь, в районе Широкино применялась БМП.

В пресс-центре добавили, что на донецком направлении обстрелу из минометов различных калибров подверглись Зайцево, Авдеевка и Луганское, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — Авдеевка и Опытное.

Кроме того, заявили, что на луганском направлении в районе Сизого ополченцы применили БМ-21 "Град", из минометов неоднократно обстреливали Троицкое, а из гранатометов и противотанковых управляемых ракетных комплексов – Новозвановку, при этом по Троицкому огонь вел снайпер.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.