Полиция: мужчина намеренно устроил взрыв в многоэтажке Сум

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Владелец квартиры в жилом доме Сум намеренно открутил на кухне гибкий шланг от системы газоснабжения, соединяющийся с бытовой газовой плитой, после чего поджег, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

su.npu.gov.ua Взрыв в Сумах

Проверяются также и другие версии причины произошедшего.

Напомним, взрыв произошел в многоквартирном доме в Сумах в понедельник, пострадали три человека. Инцидент произошел в квартире на первом этаже в доме 52 на проспекте Махайла Лушпы. По предварительным данным, в квартире произошла утечка природного газа.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи Сумского горотдела полиции и ГУНП области, 5 единиц спасательной техники, аварийная газовая служба г. Сумы. Охрану общественного порядка вокруг дома обеспечивают сотрудники патрульной и местной полиции.

"По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное повреждение или уничтожение имущества), — сообщил начальник Сумского городского отдела полиции Павел Карабута.

Ранее сообщалось, что вечером 3 января в многоэтажном доме в Сумах на улице Металлургов произошел взрыв. В результате погибла 64-летняя женщина, несколько человек получили ранения, в доме произошло частичное обрушение. Позднее 59-летний мужчина признался, что устроил взрыв сознательно.