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Пять силовиков ранены в Донбассе за сутки - СНБО

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Донбасс: перемирие под обстрелами и обмен пленными (74)

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Как сообщается в понедельник на сайте информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны, погибших среди военнослужащих в Донбассе нет.
Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
УНИАН

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Пять военнослужащих получили ранения в Донбассе за минувшие сутки, погибших нет, сообщается в понедельник на сайте информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Президентский вертолет Петра Порошенко в Донецкой области
REUTERS Mikhail Palinchak
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"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб. Пятеро наших защитников получили ранения", — говорится в сообщении.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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