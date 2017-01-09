В четырех областях продлили ограничение на движение транспорта

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. В Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской областях продолжается действие ограничений на движение автотранспорта в связи со сложными погодными условиями, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 9 января автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории страны нет. Граждан, которые получили обморожения во время пробок, не зафиксировано", — говорится в сообщении.

По данным спасателей, в результате непогоды без света остаются пять населенных пунктов.

"Остаются обесточенными 5 населенных пунктов в двух областях, а именно: Одесской — 4 н.п. (из них 2 н.п. частично), Херсонской — 1 н.п", — уточнили в ГСЧС.

Напомним, с минувшей недели Украину накрыла непогода. Так, наблюдалось снижение температуры и сильные снегопады в нескольких областях.

Также сообщалось о сходе лавин и ограничении движения транспорта.

Смотрите также: Одессу накрыл сильный ветер и снегопад