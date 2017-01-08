В Житомирской области столкнулись 14 автомобилей

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В Житомирской области на 89 км трассы Киев–Чоп вследствие ухудшения погодных условий сегодня столкнулись 14 автомобилей. Об этом сообщает "Житомир.today" со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции города.

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По словам правоохранителей, ДТП произошло на границе Житомирской и Киевской областей. Из-за того, что один из автомобилей, двигавшихся по трассе, занесло, все остальные начали сталкиваться друг с другом. Некоторые автомобили врезались в отбойник. Несколько других вылетели в кювет.

Патрульные полицейские, которые работали на месте происшествия, пояснили, что пострадавших в результате аварии нет.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Бориспольской трассе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого было разбито пять автомобилей.