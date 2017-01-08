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Украинцев среди пострадавших в теракте в Иерусалиме нет - посол

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Согласно информации посла Украины в Израиле Геннадия Надоленко, за рулем грузовика, который наехал на толпу пешеходов, находился араб с израильским удостоверением личности.
На месте теракта в Иерусалиме
Скриншот с Youtube

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. По предварительной информации, граждан Украины среди пострадавших в теракте в Иерусалиме нет, однако сейчас данные уточняются. Об этом каналу "112 Украина" сообщил посол Украины в Израиле Геннадий Надоленко.

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"По предварительным данным, украинцев среди пострадавших не было, но мы уточняем данные", — заявил Надоленко.

Как сообщил посол, за рулем грузовика находился араб с израильским удостоверением личности.

Ранее сообщалось, что в Иерусалиме неизвестный на грузовике наехал на толпу пешеходов, трое из них погибли на месте, по меньшей мере 15 человек получили ранения.

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