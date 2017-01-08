Люди в Украине продолжают попадать в больницу из-за переохлаждения

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Во Львовской области три человека были госпитализированы в результате обморожения конечностей из-за переохлаждения, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Отмечается, что около 9:00 7 января в хирургическое отделение Ходоровской городской больницы был госпитализирован 54-летний житель Жидачевского района.

Медики поставили пострадавшему диагноз "общее переохлаждение, обморожение стоп и кистей".

С такими же диагнозами в течение суток были госпитализированы 47-летний житель с. Копани Золочевского района и 60-летняя жительница с. Звижень Бродовского района.

Ранее сообщалось, что во Львовской области четыре человека умерли от переохлаждения.