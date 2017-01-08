Происшествия
RSS

Люди в Украине продолжают попадать в больницу из-за переохлаждения

Тема:

Апокалипто. В Украине разбушевалась стихия (50)

(обновлено: )165
В больницу 7 января был госпитализирован 54-летний житель Жидачевского района, в течение суток были госпитализированы 47-летний житель с. Копани Золочевского района и 60-летняя жительница с. Звижень Бродовского района.
Морозы в Украине
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Во Львовской области три человека были госпитализированы в результате обморожения конечностей из-за переохлаждения, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Киевляне прячутся от мороза
РИА Новости Украина Евгений Котенко
Рождество в столице: киевляне спасаются от мороза

Отмечается, что около 9:00 7 января в хирургическое отделение Ходоровской городской больницы был госпитализирован 54-летний житель Жидачевского района.

Медики поставили пострадавшему диагноз "общее переохлаждение, обморожение стоп и кистей".

С такими же диагнозами в течение суток были госпитализированы 47-летний житель с. Копани Золочевского района и 60-летняя жительница с. Звижень Бродовского района.

Ранее сообщалось, что во Львовской области четыре человека умерли от переохлаждения.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Сергей Пашинский. Архивное фото
Стрельба Пашинского и записи Портнова
Апокалипто. В Украине разбушевалась стихия
Привет, год 2017!
Донбасс: перемирие под обстрелами и обмен пленными