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Нападение собак под Киевом: жители сообщают, что это четвертый случай

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Согласно информации, владельца собак допросили, но не задерживали. Открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве, но с отметкой о возможности несчастного случая. Полиция расследует, в каких условиях содержались собаки.
Под Киевом собаки напали на прохожего
Полиция Киевской области

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В селе Кучаков в Киевской области четыре овчарки загрызли насмерть мужчину, который шел на работу. Об этом сообщает ТСН.

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РИА Новости Украина Евгений Котенко
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Местные жители сообщают, что за последний год это уже четвертое нападение этих собак на прохожих. Сосед погибшего Евгений Репа также подвергся нападению.

"Они (хозяева собак) здесь не живут, они тут наездом. А собаки выполняли роль охраны. Это четвертый случай в селе. Ни сельсовет, ни участковый — ни одного решения", — сообщает друг погибшего Василий Гошта.

Как сообщается, собак застрелили местные охотники в присутствии полиции. Владельца допросили, но не задерживали. Меру пресечения не применяли. Открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве, но с отметкой о возможности несчастного случая. Сейчас правоохранители расследуют, в каких условиях содержались собаки, почему они выбежали на улицу и загрызли человека. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

Ранее волонтер Светлана Шеповалова на странице в Facebook сообщала, что погибший — участник АТО Владимир Томилин.

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