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На Бориспольской трассе в Киеве разбились сразу пять автомобилей

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Авария произошла неподалеку от остановки Малая Александровка, в направлении Борисполя. По данным СМИ, авто серьезно повреждены. По меньшей мере один человек получил травмы.
На Бориспольской трассе в Киеве в ДТП попали пять автомобилей
facebook.com/dtp.kiev.ua/

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В Киеве на Бориспольской трассе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого было разбито пять автомобилей, сообщает dtp.kiev.ua.

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Отмечается, что авария произошла неподалеку от остановки Малая Александровка, в направлении Борисполя. По данным СМИ, авто серьезно повреждены. По меньшей мере один человек получил травмы.

"Предварительно, Range Rover остановился в левом ряду. За ним стал Chevrolet Aveo. Хотел сделать замечание. В течение нескольких секунд в него врезались три авто: одно неустановленное, которое исчезло, Lexus и Daewoo Nexia", — отмечается в сообщении.

На месте работают 2 эвакуатора.

facebook.com/dtp.kiev.ua/
На Бориспольской трассе в Киеве в ДТП попали пять автомобилей

Напомним, ранее в результате ДТП на 22 км трассы Чугуев — Меловое (Харьковская область) погибли шесть человек, двое из которых — пятилетние дети.

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