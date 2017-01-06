Саперы предотвратили теракт на водопроводе в Донбассе - Минобороны

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Саперы предотвратили теракт на водопроводе "Северский Донец – Донбасс", обезвредив заложенную под каналом взрывчатку, сообщает пресс-служба министерства обороны Украины в пятницу.

"Во время проведения инженерной разведки и разминирования… личный состав Центра разминирования Вооруженных сил Украины обнаружил 3 самодельных взрывных устройства, которые были заложены под водопроводом "Северский Донец — Донбасс". Умелыми действиями саперов самодельные взрывные устройства были обезврежены, чем предупреждено совершение теракта", — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в ходе разминирования территории детского лагеря в районе населенных пунктов Степное и Березовое военные саперы обнаружили тайник артиллерийских боеприпасов.

"Военнослужащие провели разминирование и очистку территории. Саперами было уничтожено на месте более 200 боеприпасов… а также изъято более 100 единиц новейших артиллерийских боеприпасов…, которые в дальнейшем будут использованы по назначению", — добавили в минобороны.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.