Трагически погиб разработчик украинских банковских программ

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Директор компании Lime Systems, разработчик одной из главных банковских программ Scrooge Олег Нестеров и его жена Лилия скончались в результате утечки газа, сообщают их друзья в социальных сетях.

Информация также появилась на сайте компании. Причина смерти Нестерова не указывается.

"Преждевременно ушел из жизни директор компании Олег Нестеров. (…) Он прожил свою жизнь достойно, был уважаемым человеком среди партнёров и коллег. Олег останется в наших сердцах другом, мудрым наставником, всегда готовым прийти на помощь. Вечная и светлая память об Олеге навсегда сохранится в наших сердцах", — сказано в сообщении.

По словам знакомых супружеской пары Нестеров с женой погибли в результате утечки газа на даче. Прощание состоится 6 января в Киеве по адресу ул. Стеценко, 25, сообщает "Страна".

Компания Lime Systems — разработчик программного обеспечения для банковской сферы. Флагманский программный продукт компании – автоматизированная банковская система Scrooge, позволяющая оптимизировать работу корпоративного и розничного бизнеса, казначейского управления, бухгалтерии, рисков, финансового мониторинга, полностью автоматизировать процесс предоставления отчетов банка для НБУ, а также отчетности по международным финансовым стандартам, и многое другое.

В конце 2016 года скончался изобретатель шоколадных яиц "Киндер-сюрприз" Уильям Саличе. Он умер в возрасте 83 лет в Италии.