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Микроавтобус взорвался в Донецке

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По данным МВД, в Киевском районе Донецка взорвался микроавтобус марки "Мерседес", принадлежащий 44-летнему местному жителю. Владелец автомобиля перевозил взрывчатое вещество.
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РИА Новости | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Микроавтобус взорвался в Донецке, по предварительным данным, инцидент произошел из-за неосторожного обращения со взрывчатым веществом, которое находилось в автомобиле, сообщили в пресс-службе МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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Последствия мощного взрыва заминированного авто в Измире

"В Киевском районе Донецка взорвался микроавтобус марки "Мерседес", принадлежащий 44-летнему местному жителю. Стражи порядка установили, что владелец автомобиля перевозил взрывчатое вещество, в результате неосторожного обращения с котором прогремел взрыв", — говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.

О пострадавших в ведомстве не сообщают. По данным ведомства, сейчас проводится проверка обстоятельств случившегося.

Напомним, в Харькове в ночь с 25 на 26 декабря возле автоцентра по улице Шевченко взорвалась граната.

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