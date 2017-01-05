В Николаевской области ввели ограничения для движения грузовиков

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Из-за ухудшения погодных условий на автодорогах Николаевской области в пятницу, 6 января, вводится ограничение движения для грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения.

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"Решением Службы автомобильных дорог Украины в Николаевской области №1 от 5 января 2017 года с 08:00 6 января 2017 года в связи со значительным ухудшением погодных условий (понижение температуры, снежные осадки, метель, образования переметов) предусмотрено закрытие движения грузовых, большегрузных и крупногабаритных транспортных средств на участках автомобильных дорог по территории Николаевской области", — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в частности, движение грузовиков будет ограничено на дорогах: М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на г. Таганрог), км 55+550 (от границы с Одесской областью) — км 177+531 (до границы с Херсонской областью); Т-15-14 подъезд к пгт Березанка, км 0+000 (примыкание к автодороге М-14) — 4+430 (до перекрестка улиц в пгт Березанка); Т-15-13 Нечаянное — Очаков км 0+000 (примыкание к автодороге М-14) — км 36+900 (до перекрестка с автодорогой Т-15-07 на выезде из города Очакова).

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение на 6 января объявлено в Украине в связи с сильными снегопадами и порывами ветра.