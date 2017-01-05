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МИД: среди пострадавших от взрыва в Измире украинцев нет

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Взрыв в Измире и расстрел в Стамбуле (47)

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По информации Министерства иностранных дел Украины, украинцев среди пострадавших в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, в турецком городе Измир нет.
На месте взрыва в Измире 5 января 2017 года
twitter.com/BPworldnews

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Украинцев среди пострадавших в результате теракта в турецком городе Измир нет, сообщила Консульская служба МИД Украины в Twitter.

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"Взрыв в Измире: Генконсульство Украины сообщает, что украинцев среди пострадавших нет", — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось о взрыве в городе Измир рядом со зданием суда, рядом с которым горел автомобиль. В результате инцидента 10 человек получили ранения. После взрыва у здания суда двое нападавших вступили в вооруженное столкновение с полицейскими, они были застрелены.

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