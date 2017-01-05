Силовики обвиняют ополченцев в обстрелах из 152-мм артиллерии

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Силовики заявили в четверг, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 52 раза открывали огонь по их позициям.

"За минувшие сутки произошло 52 обстрела", — говорится в сообщении пресс-центра АТО в Facebook.

По данным пресс-центра, на мариупольском направлении ополченцы обстреляли Водяное, Лебединское, Широкино, Гнутово, Талаковку и Павлополь из минометов различных калибров, гранатометов, стрелкового оружия и вооружения боевой машины пехоты.

На донецком направлении, по утверждению силовиков, огонь велся из 152-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Троицкого, Зайцево, Луганского и Авдеевки. В пресс-центре также заявили, что на луганском направлении из 122-миллиметровых минометов и гранатометов ополченцы обстреляли Новозванивцу, Богуславское, Новоалександровку и Станицу Луганскую.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.