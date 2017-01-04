Задержан иностранец, убивший двоих человек под Одессой - полиция

ГУ Нацполиции в Одесской области

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Сотрудники правоохранительных органов в среду задержали "гражданина соседнего государства", убившего в новогоднюю ночь мужчину и женщину в селе Прилиманское Овидиопольского района Одесской области, сообщает пресс-служба областной полиции.

В ночь на 1 января полиция обнаружила два тела с признаками насильственной смерти — рублеными ранами головы и туловища.

"Полицейские задержали мужчину, убившего в новогоднюю ночь (…) Всю ночь в поселке продолжались первоочередные следственно-оперативные мероприятия. На месте преступления был развернут оперативный штаб полиции. В считанные часы полицейские установили личности погибших и в течение еще нескольких часов — и личность их убийцы. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний гражданин соседнего государства", — сказано в сообщении.

Для задержания "опытного рецидивиста" были привлечены все силы и средства одесского гарнизона полиции. Среди населения были распространены фото и видеозаписи с изображением подозреваемого.

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Спустя три дня полиция установила местонахождение злоумышленника, и он был задержан. В ходе допроса подозреваемый сообщил, что преступление совершил на почве ревности во время совместного употребления алкоголя. Досудебное расследование продолжается.

Полиция не уточняет, гражданином какой страны является задержанный.