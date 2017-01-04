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Спасатели сняли с канатной дороги во Львовской области застрявших туристов

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В ГСЧС уточнили, что 52 туриста "застряли" на канатной дороге на горе Погар Сколевского района из-за прекращения электроснабжения. Все отдыхающие на данный момент спасены.
Канатная дорога в горах Архивное фото
RIA News Виктор Онучко | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Спасатели оказали помощь 52 туристам, которые застряли на канатной дороге во Львовской области, сообщает в среду пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"3 января в 13.16 в службу спасения "101" поступило сообщение, что на горе Погар Сколевского района из-за прекращения электроснабжения остановилась канатно-кресельная дорога, на которой находилось 52 человека. Спасатели Славской поисково-спасательной части Отряда технической службы подключили аварийное питание канатной дороги и аварийный двигатель и начали спуск с помощью аварийного двигателя в реверсном режиме", — говорится в сообщении.

По данным госслужбы, туристов-лыжников сняли на верхней и нижней станции канатно-кресельной дороги. В течение всего времени спасателями проводился мониторинг трасс с помощью снегоходов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 января в селе Басовка Львовской области сгорел музей "Крыивка" подпольной типографии УПА".

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