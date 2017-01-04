В Карпатах зависла канатная дорога с 52 лыжниками

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В Карпатах из-за отключения электричества остановился горнолыжный подъемник в то время как на нем находились 52 человека, сообщается на сайте Львовской ОГА.

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Инцидент произошел 3 января в 13:15 на горе Погар Сколевского района Львовской области. Из-за прекращения электроснабжения, остановилась канатно-кресельная дорога, на которой находились 52 туриста-лыжника.

Славские спасатели подключили аварийное питание канатной дороги и в 14:20 лыжников сняли с подъемника. Таким образом они провели на нем час.

Напомним, до конца недели в Украине ожидается существенное похолодание.