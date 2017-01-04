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Новогодняя елка упала в Переяславе-Хмельницком

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По данным местных СМИ, причиной ЧП стала недостаточная прочность креплений конструкции. В результате происшествия из людей никто не пострадал, однако часть елочных игрушек были разбиты.
В Переяславе-Хмельницком упала новогодняя елка
"Вестник Переяславщины"

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Главная новогодняя елка упала во вторник, 3 января, в Переяславе-Хмельницком Киевской области упала.

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Как сообщает сообщает "Вестник Переяславщины", на место происшествия сразу же прибыли сотрудники городского отдела культуры. "Они начали собирать разбитые игрушки и другие елочные украшения", — говорится в сообщении.

"Вестник Переяславщины"
В Переяславе-Хмельницком упала новогодняя елка

Причиной ЧП стало то, что винты металлической конструкции, на которой была смонтирована елка, не выдержали, в результате чего верхняя часть дерева упала с высоты 12 метров.

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