Новогодняя елка упала в Переяславе-Хмельницком

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Главная новогодняя елка упала во вторник, 3 января, в Переяславе-Хмельницком Киевской области упала.

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Как сообщает сообщает "Вестник Переяславщины", на место происшествия сразу же прибыли сотрудники городского отдела культуры. "Они начали собирать разбитые игрушки и другие елочные украшения", — говорится в сообщении.

"Вестник Переяславщины" В Переяславе-Хмельницком упала новогодняя елка

Причиной ЧП стало то, что винты металлической конструкции, на которой была смонтирована елка, не выдержали, в результате чего верхняя часть дерева упала с высоты 12 метров.