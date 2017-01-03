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В Киеве мужчина разбился, выбросившись из окна больницы

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По предварительной информации, мужчина выпал из окна седьмого этажа клинической больницы №4. Также уточняется, что обстоятельства инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Скорая помощь в Украине. Архивное фото
УНИАН

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Мужчина разбился, выбросившись из окна на седьмом этаже больницы №4 в Киеве.

По данным "Информатора", обстоятельства инцидента выясняют сотрудники правоохранительных органов.

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Ранее сообщалось, что пятнадцатилетняя девушка покончила с собой в Мариуполе Донецкой области, выбросившись с 13-го этажа жилого дома. По данным СМИ, девушка стала жертвой "групп смерти", которые в последнее время распространены в социальных сетях.

Также осенью в столице полуторагодовалый ребенок выпал из окна и разбился насмерть.

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