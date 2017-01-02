В супермаркете Львова мужчина угрожал ножом и разбил витрины

КИЕВ, 2 янв – РИА Новости Украина. Во Львове мужчина в супермаркете с ножом угрожал посетителям и разбил несколько витрин, сообщает пресс-центр львовской патрульной полиции.

Инцидент произошел около 11:00 утра в понедельник на улице Сиховской.

Фото со страницы Патрульной полиции Львова в Facebook Неадекватный мужчина угрожал ножом и разбил витрины во Львове

Сообщается, что мужчина в супермаркете шумел и угрожал ножом. Когда патрульные приехали на место происшествия – мужчина убежал.

Инспекторы осмотрели территорию и обнаружили мужчину в еще одном супермаркете неподалеку. Он разбил несколько стеклянных витрин.

Патрульные задержали его и нашли у него два кухонных ножа. Задержанный вел себя неадекватно, поэтому на место происшествия кроме следователей вызвали медиков из психиатрической больницы. Следователи квалифицировали дело по ст. 296 УК (хулиганство).

Медики забрали мужчину в психиатрическую больницу.