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Опубликовано фото подозреваемого в двойном убийстве под Одессой

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По данным полиции, подозреваемый в двойном убийстве в новогоднюю ночь - без постоянного места жительства и рода занятий. Камеры зафиксировали его вместе с погибшей женщиной незадолго до ее убийства.
Полиция Одесской области опубликовала фото подозреваемого в двойном убийстве в новогоднюю ночь
ГУ Нацполиции в Одесской области

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Полиция обнародовала фотографию подозреваемого в двойном убийстве в новогоднюю ночь в Овидиопольком районе Одесской области.

Полиция провела следственный эксперимент с овидиопольским убийцей
od.npu.gov.ua/ru
Следственный эксперимент с "овидиопольским убийцей"

"Известно, что подозреваемый – без постоянного места жительства и рода занятий. Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали его вместе с погибшей женщиной незадолго до ее убийства", — говорится в сообщении полиции региона.

Ранее сообщалось, что в Овидиопольском районе были обнаружены тела мужчины и женщины. Полиция уже установила их личности.

Напомним, на минувшей неделе в Овидиополе произошло жестокое убийство женщины и ее дочери. Подозреваемый задержан.

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