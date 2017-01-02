Опубликовано фото подозреваемого в двойном убийстве под Одессой

ГУ Нацполиции в Одесской области

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Полиция обнародовала фотографию подозреваемого в двойном убийстве в новогоднюю ночь в Овидиопольком районе Одесской области.

"Известно, что подозреваемый – без постоянного места жительства и рода занятий. Последний раз камеры видеонаблюдения зафиксировали его вместе с погибшей женщиной незадолго до ее убийства", — говорится в сообщении полиции региона.

Ранее сообщалось, что в Овидиопольском районе были обнаружены тела мужчины и женщины. Полиция уже установила их личности.

Напомним, на минувшей неделе в Овидиополе произошло жестокое убийство женщины и ее дочери. Подозреваемый задержан.

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