В Краматорске патрульного ударили топором по голове в уличной драке

ГУ Нацполиции в Донецкой области

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Патрульный полицейский получил ранение топором, пытаясь остановить конфликт в Краматорске, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

"24-летний инспектор Управления патрульной полиции г. Краматорска и Славянска, проходя мимо магазина в с. Ясногорка, увидел уличную драку. Полицейский мгновенно понял, что нужна его помощь. В результате прекращения правонарушения полицейский также был травмирован — один из мужчин ударил его топором по голове. После этого агрессивные нападавшие пытались скрыться с места полиции на автомобиле", — говорится в сообщении.

Пострадавшего заметил наряд патрульной полиции, проезжавший по маршруту, вызвал карету скорой помощи и начал преследовать нарушителей. В результате машина беглецов была блокирована и остановлена уже в другой части города.

ГУ Нацполиции в Донецкой области На месте конфликта в Краматорске

Патрульный полицейский и другой пострадавший краматорчанин были доставлены в травматологическое отделение. Врачи диагностировали у патрульного открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, открытый перелом черепа, и у второго пострадавшего — рубленую рану щеки, закрытую черепно-мозговую травму.

Все участники драки задержаны и доставлены в Краматорский отдел полиции. По факту открыто уголовное производство по ст.15 ч.1 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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