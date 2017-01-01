Новое убийство под Одессой: найдены два тела

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Полиция сообщила об обнаружении двух тел в новогоднюю ночь в Овидиопольском районе, сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало, информирует "112 Украина".

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"Единственный случай произошел в Овидиопольском районе Одесской области, где в одной из усадеб села Прилиманское было выявлено два трупа с признаками насильственной смерти. Это событие внесено в ЕРДР по ст. 115 УК – "умышленное убийство", — рассказал Тракало.

По его словам, на месте работает следственная группа, эксперты, кинологи.

Как пишет издание "Надднепрянская правда", убийство совершено на улице Флотской. Убиты мужчина и женщина. Жертвы были зарублены топором. Есть два подозреваемых. Пока имен не называют, идет следствие.

Напомним, 30 декабря правоохранители Одесской области задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ребенка.