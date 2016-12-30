Силовики сообщают о нападении ополченцев на наблюдательный пункт

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Военные заявляют о 25 обстрелах своих позиций в зоне военной операции в Донбассе за прошедшие сутки, сообщает пресс-центр военной операции в Донбассе в Facebook в пятницу вечером.

"Всего в течение дня произошло 25 обстрелов", — говорится в сообщении.

В частности, по данным военных, ополченцы продолжают обстреливать их позиции на всех направлениях. Пресс-центр сообщает, что в районе Попасной произошло боевое столкновение. "Около 16 часов противник совершил нападение на наблюдательный пункт. Нападение боевиков было отбито, противник понес потери и отступил", — сообщают военные.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.