Полиция задержала "овидиопольского убийцу"

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Задержан овидиополец Дмитрий Погорелов, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ее двухлетней дочери, двух поджогах и попытке теракта. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Подозреваемого задержали в районе села Роксоланы и сейчас везут в Овидиопольский райотдел.

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Как сообщалось, мужчина накануне жестоко убил женщину и ее дочь в Овидиополе Одесской области, после чего скрылся с места преступления на грузовике. По данным полиции, злоумышленник отрезал у своих жертв головы и пытался устроить в помещении пожар. В полиции также сообщали, что подозреваемый планировал наехать на толпу людей на грузовике.

УНИАН Спецоперация по задержанию убийцы в Одесской области

По данным издания, задержанный подтвердил полицейским, что хотел устроить теракт: "Я хочу, чтобы Одесса боялась". На убийство он пошел осознанно, но мотивы озвучивать пока отказывается.