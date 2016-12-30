Происшествия
RSS

Полиция задержала "овидиопольского убийцу"

Тема:

Разгул криминала. Резня в Одесской области (234)

(обновлено: )22110
Как сообщается, задержанный подтвердил полицейским, что хотел устроить теракт. Также он заявил, что на убийство пошел осознанно, однако озвучивать мотивы своего поступка мужчина пока отказывается.
Спецоперация по задержанию убийцы в Одесской области
УНИАН

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Задержан овидиополец Дмитрий Погорелов, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ее двухлетней дочери, двух поджогах и попытке теракта. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на  ГУНП в Одесской области.

На месте убийства в Овидиополе Одесской области
dumskaya.net
Жестокое убийство под Одессой: кадры с места ЧП и поиск преступника

Подозреваемого задержали в районе села Роксоланы и сейчас везут в Овидиопольский райотдел.

Смотрите также: В сеть попали кадры с места жестокого убийства в Одесской области

Как сообщалось, мужчина накануне жестоко убил женщину и ее дочь в Овидиополе Одесской области, после чего скрылся с места преступления на грузовике. По данным полиции, злоумышленник отрезал у своих жертв головы и пытался устроить в помещении пожар. В полиции также сообщали, что подозреваемый планировал наехать на толпу людей на грузовике.

УНИАН
Спецоперация по задержанию убийцы в Одесской области

По данным издания, задержанный подтвердил полицейским, что хотел устроить теракт: "Я хочу, чтобы Одесса боялась". На убийство он пошел осознанно, но мотивы озвучивать пока отказывается.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
На месте стрельбы в Хмельницком
Разгул криминала. Резня в Одесской области
Год 2016, прощай! Итоги
Дипломатическая война. Новые санкции против РФ
Донбасс: блокада и пиар