В Хмельницком патрульные застрелили мужчину

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Утром в пятницу в Хмельницком патрульные стреляли в мужчину, позднее он скончался машине скорой помощи, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что мужчина состояла на учете в психдиспансере. Сначала он напал на женщину, которая работает в Хмельницком областном психоневрологическом диспансере и порезал ей лицо, после чего начал нападать на прохожих.

"По словам патрульных, мужчина никак не мог успокоиться. На предупреждение не реагировал. Начал подходить все ближе. Сначала полицейские применили слезоточивый газ. Когда это не помогло, сделали несколько выстрелов в воздух. Когда увидели, что человек достал из кармана острый предмет и начал приближаться, то выстрелили в ногу. По словам полицейских, которые сейчас работают на месте происшествия, в руках у нападающего было шило или заточка", — сообщает vsim.ua.

ye.ua На месте стрельбы в Хмельницком

Ранее сообщалось, что патрульные открыли стрельбу в Киеве, преследуя авто. Также сообщалось о жестоком убийстве под Одессой женщины и ее дочери.

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