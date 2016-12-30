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Дело об убийстве патрульных в Днепре передадут в суд в 2017 г

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Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре (433)

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Как сообщил начальник Днепропетровского областного управления полиции Игорь Репешко, проблем с доказательной базой нет. После новогодних праздников все материалы расследования будут переданы в суд.
Погибшие в Днепре патрульные полицейские Ольга Макаренко и Артем Кутушев
Facebook патрульная полиция Украины

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Следствие намерено передать в суд дело об убийстве экипажа патрульной полиции в Днепре в ближайшее время, заявил начальник Днепропетровского областного управления полиции Игорь Репешко.

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"Проблем с доказательной базой там нет. Думаю, после новогодних праздников все материалы расследования будут переданы", – сообщил Репешко журналистам.

Напомним, в сентябре два патрульных полицейских остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал сопротивляться и произвел несколько выстрелов. Один правоохранитель погиб на месте, его напарница была госпитализирована и позже скончалась. Нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что нарушителем является Пугачев, находящий в розыске по подозрению в совершении ряда преступлений.

Пугачев ранее был членом расформированного ныне батальона "Торнадо", суд над бойцами которого проходит в Киеве. Сам подозреваемый, по словам Геращенко, отрицает свою вину и то, что его фамилия Пугачев. Он арестован на два месяца.

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