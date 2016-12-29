В Полтаве перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Возле остановки общественного транспорта "Фарфоровый завод" в Полтаве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В салоне микроавтобуса Mercedes находилось более десяти пассажиров, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Во время работы на месте происшествия сотрудники полиции установили, что водитель легкового автомобиля, допустил столкновение с микроавтобусом. В результате сильного бокового удара автобус с пассажирами перевернулся", — говорится в сообщении.

ГУ Нацполиции в Полтавской области В Полтаве в результате ДТП перевернулась маршрутка с пассажирами

Переломы различной степени тяжести получил водитель микроавтобуса, 1956 года рождения, и один из его пассажиров, 1988 года рождения. Автомобилем скорой медицинской помощи они были доставлены в больницу.

Медицинское обследование водителя легкового автомобиля, 1980 года, показало наличие в его крови алкоголя. По данному факту отделением полиции № 1 города Полтава решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

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