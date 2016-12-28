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В Киеве в результате падения дерева погиб лесник

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В Святошинское управление полиции поступило сообщение о том, что во время планового срезания деревьев на территории лесничества смертельно травмировался рабочий.
В Киеве в результате падения дерева погиб лесник
Нацполиция

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. В Святошинском районе в Киеве во время планового срезания деревьев погиб лесник‍, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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"На место немедленно выехали правоохранители, которые установили, что во время срезания деревьев рабочие не соблюдали правила безопасности, в результате чего дерево упало на 42-летнего мужчину", — говорится в сообщении.

Следственным отделом Святошинского управления полиции столицы сведения о данном событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось о масштабном пожаре на рынке у метро "Лесная" в Киеве.

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