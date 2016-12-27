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В Полтавской области нашли повешенным подростка

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О пропаже сообщила его 32-летняя мать. На поиски юноши был поднят весь личный состав отделения полиции. Утром его тело обнаружили в одной из лесополос в Шишацком районе.
Полтавский полицейский. Архивное фото
poltava.today

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Полиция утром во вторник обнаружила повешенным 16-летнего парня в Шишацком районе Полтавской области, его тело нашли в одной из лесополос, сообщает пресс-служба областной полиции.

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Сообщение в правоохранительные органы поступило 26 декабря от 32-летней жительницы одного из сел. Она рассказала, что сын ушел из дома 24 декабря и не вернулся.

На поиски юноши был поднят весь личный состав отделения полиции. Поиски продолжались почти всю ночь, и утром 27 декабря в одной из лесополос парня нашли повешенным.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.

В августе под Хмельницким нашли повешенным известного местного волонтера, соучредителя Хмельницкого областного благотворительного фонда "Центр Добрыня" Владимира Витишина. Волонтеры, которые работали с ним, не верят в самоубийство и ожидают тщательного расследования.

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