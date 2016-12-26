Происшествия
RSS

Дело задержанных российских военных передано в суд - ГПУ

Тема:

"Крымские диверсанты" и задержание военных РФ (49)

(обновлено: )24
Военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона закончила досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Здание ГПУ
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Украинская военная прокуратура передала в суд уголовное дело против двух российских военнослужащих, задержанных на границе с Крымом, сообщила в понедельник пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

СБУ обнародовала видео задержания на границе с Крымом российских военных
Канал СБУ в Youtube
СБУ обнародовала видео задержания на границе с Крымом российских военных

"Военной прокуратурой Николаевского гарнизона Южного региона Украины закончено досудебное расследование и направлены в суд обвинительные акты в отношении бывших военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые, изменив присяге, перешли на сторону страны-агрессора", — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что сотрудники СБУ незаконно задержали и вывезли из Крыма в Украину двух российских военнослужащих, против них, по данным ведомства, пытаются сфабриковать уголовное дело. В СБУ в свою очередь сообщили, что российские военные ранее служили в украинской армии, против них открыто уголовное дело о дезертирстве, они были задержаны при попытке пересечь пункт пропуска на границе с Крымом. Суд Николаева арестовал российских военных на два месяца с возможностью внесения залога.

Ссылки по теме:
Теги:
Самое читаемое
  • Читаемое
  • За сутки
Темы дня
Самолет Ту-154
Крушение российского Ту-154 над Черным морем
Год 2016, уходи! Итоги
Савченко. Без ПАСЕ и "Батькивщины", но со своей партией
"ПриватБанк" - национализация или рейдерство