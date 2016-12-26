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Ополченцы обстреляли Станицу Луганскую - штаб АТО

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Донбасс: бои на Светлодарской дуге (81)

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Как сообщают силовики, обстрелу подверглись населенные пункты Широкино, Талаковка, Водяное, Старогнатовка, Павлополь, Луганское, Артемово, Новгородское и другие.
Ситуация в Станице Луганской
Татьяна Погукай/Facebook

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили в понедельник, что ополченцы за минувшие сутки 33 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе.

Как сообщается на странице пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook, обстрелу подверглись населенные пункты Широкино, Талаковка, Водяное, Старогнатовка, Павлополь, Луганское, Артемово, Новгородское, Верхнеторецкое, Зайцево, Станица Луганская, Новозвановка и Лебединское.

По информации украинских силовиков, огонь велся из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, артиллерии, минометов, вооружения БМП и гранатометов.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.

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