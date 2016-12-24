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Разгром рынка в Киеве: торговцам нанесли миллионные убытки - профсоюз

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Председатель Свободного профсоюза предпринимателей Украины Валентина Коробка в эфире "ГС" высказала надежду, что по факту инцидента будет открыто уголовное производство по статье "грабеж".
Ситуация на рынке возле метро Харьковская в Киеве
vedomosti-ua.com

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. В пятницу в Киеве сносили строительный рынок на улице Ревуцкого. Активисты с депутатами ВР задержали группу лиц, которые могут быть причастны к инциденту. По словам одного из активистов, "титушки" прятались в помещении автомойки, находящейся на рынке. Там же были найдены копии паспортов.

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УНИАН
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Размеры нанесенных торговцам убытков в эфире радиостанции Голос Столицы оценила председатель Свободного профсоюза предпринимателей Украины Валентина Коробка.

"Мы рассчитываем, что будет открыто уголовное производство по статье "грабеж", поскольку предприниматели понесли миллионные убытки, потеряли рабочие места. Я думаю, что компенсировать предпринимателям убытки будет, во-первых, КГГА, потому что допустила такие двойные стандарты, во-вторых, ООО "Козак" и его директор Мандрик, потому что к ним — очень много вопросов, открыто уголовное производство, это просто преступная группировка, которой землю дала киевская власть", — заявила Коробка.

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Напомним, в столичной госадминистрации заявили, что причина столкновений на Ревуцкого — в конфликте между арендодателем земли и предпринимателями.

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Демонтаж МАФов и горящие шины у метро "Харьковская" в Киеве

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