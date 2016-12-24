Военные и ополченцы обвинили друг друга в обстрелах после объявления перемирия

КИЕВ, 24 дек — РИА Новости Украина. Пресс-центр военной операции украинских силовиков заявил, что ополченцы совершили пять провокационных обстрелов в зоне военной операции в Донбассе с момента установления режима тишины, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на странице Facebook.

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"Начиная с 00.00 24 декабря 2016 года по всей линии разграничения в зоне проведения АТО был введен режим тишины" — говорится в сообщении. По утверждениям силовиков, через 25 минут после полуночи ополченцы открыли огонь из стрелкового оружия по позициям в районе Желтого, на луганском направлении.

"С тех же видов вооружения с 6.54 до 7.10, а позже с 9.30 до 9.45 – по Марьинке. Обстреливали Широкино с 9.54 до 10.10. Украинские военные на провокации не отвечали. В 10.25-10.35 — обстрел Новотроицкого из стрелкового оружия", — сообщает пресс-центр.

В то же время Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила, что украинские военные нарушили режим прекращения огня, обстреляв в субботу позиции ЛНР у села Калиново, заявили РИА Новости в пресс-службе.

"В 11.50 украинские силовики обстреляли позиции народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Калиново, выпустив пять мин калибром 122 мм", — заявили в милиции.

Собеседник агентства уточнил, что подразделения ЛНР получили приказ соблюдать режим тишины и не поддаваться на провокации.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.