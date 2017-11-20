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    Экономика

    Одесский припортовый завод остановился и неизвестно, как будет работать далее

    (обновлено: )11730
    Менеджмент предприятия заявляет, что возникают проблемы в работе агрегатов. Кроме того, ценовая конъюнктура делает непонятными перспективы запуска ОПЗ.
    Одесский припортовый завод (ОПЗ)
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Одесский припортовый завод не работает из-за поломок оборудования, сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

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    По его словам, поломки преследуют предприятие уже около месяца.

    "6 октября 2017 года Одесский припортовый завод возобновил работу, но к сожалению, уже с 1 ноября, по причине выхода из строя одного из агрегатов завод вынуждено был остановлен. За этот короткий период, мы три раза пытались запустить завод и каждый раз возникала проблема в работе агрегата, которую устраняли наши специалисты. Устранена ли проблема полностью или вскроется ещё что-нибудь будет понятно только при запуске завода и выходе его агрегатов на полную мощность", — заявил Щуриков.

    По его словам, запуск предприятия находится под вопросом: "С учётом падения мировых цен на продукцию завода перспектива запуска пока не понятна".

    В октябре на ОПЗ были остановлены агрегаты по производству аммиака и карбамида в результате падения цен на эту продукцию на мировых рынках.

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