Одесский припортовый завод остановился и неизвестно, как будет работать далее

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Одесский припортовый завод не работает из-за поломок оборудования, сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель директора ОПЗ Николай Щуриков.

По его словам, поломки преследуют предприятие уже около месяца.

"6 октября 2017 года Одесский припортовый завод возобновил работу, но к сожалению, уже с 1 ноября, по причине выхода из строя одного из агрегатов завод вынуждено был остановлен. За этот короткий период, мы три раза пытались запустить завод и каждый раз возникала проблема в работе агрегата, которую устраняли наши специалисты. Устранена ли проблема полностью или вскроется ещё что-нибудь будет понятно только при запуске завода и выходе его агрегатов на полную мощность", — заявил Щуриков.

По его словам, запуск предприятия находится под вопросом: "С учётом падения мировых цен на продукцию завода перспектива запуска пока не понятна".

В октябре на ОПЗ были остановлены агрегаты по производству аммиака и карбамида в результате падения цен на эту продукцию на мировых рынках.