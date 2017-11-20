Соглашение об ассоциации с ЕС выполнено лишь на 15% - Порошенко

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КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом на сегодняшний день выполнено лишь на 15%. Об этом в понедельник сказал президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Днепропетровскую область, передает УНН.

"Пока оно (Соглашение об ассоциации с ЕС — ред.) выполнено только на 15%. У нас впереди очень большая работа", — сказал президент.

Он подчеркнул, что Соглашение об ассоциации является "дорожной картой украинских реформ".

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом вступило в полную силу с 1 сентября, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.

Украина подписала соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года одновременно с Молдавией и Грузией. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 января 2016 года вступили в силу почти все положения, касающиеся создания зоны свободной торговли.

В мае парламент Нидерландов последним из законодательных органов стран ЕС ратифицировал соглашение об ассоциации, что позволило запустить действие соглашения в полной мере.

Также с 1 сентября вступают в силу дополнительные временные торговые преференции ЕС на экспорт отдельных видов аграрной и промышленной продукции из Украины, их действие рассчитано на три года. Преференции станут дополнением к торговым привилегиям для украинского бизнеса, которые уже действуют в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом.

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