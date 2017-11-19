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    Экономика

    Бывшая супруга Боголюбова отсудила у "ПриватБанка" 500 млн гривен

    (обновлено: )10710
    Как сообщается, суд разорвал несколько депозитных договоров, заключенных истцом и ответчиком в 2014-2016 годах, и взыскал с "ПриватБанка" в пользу Елены Боголюбовой $15,7 млн, €1,8 млн и 30,4 млн грн.
    Отделение ПриватБанка в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Экс-супруга бывшего совладельца "ПриватБанка" Геннадия Боголюбова отсудила у "ПриватБанка" в свою пользу 500 миллионов гривен, сообщает FinBalance.

    Так, Жовтневый райсуд Днепра своим решением частично удовлетворил иск Елены Боголюбовой к "ПриватБанку" — разорвал несколько депозитных договоров, заключенных истцом и ответчиком в 2014-2016 годах, и взыскал с "ПриватБанка" в пользу Елены Боголюбовой $15,7 млн, €1,8 млн и 30,4 млн грн.

    НБУ (вместе с Фондом гарантирования фигурирует в деле в качестве третьего лица) и "ПриватБанк" подали апелляционные жалобы на это решение.

    Издание узнало о решении суда первой инстанции из постановления Апелляционного суда Днепропетровской области, тогда как текст непосредственно решения Жовтневого райсуда г. Днепра засекречен.

    Согласно судебным материалам, по данным Боголюбовой, 22 декабря 2016 года ее средства на счетах в "ПриватБанке" были списаны (о чем ей стало известно из системы Приват24), хотя она не предоставляла соответствующих указаний.

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