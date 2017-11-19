Омелян рассказал, когда Украина поднимет вопрос об "открытом небе" с ЕС

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина будет поднимать вопрос о соглашении об "открытом небе" с Европейским Союзом на саммите "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября 2017 года в Брюсселе, передает УНН

По его словам, "открытое небо" с Украиной выгодно для европейских компаний.

"По "открытому небу" на самом деле третий год ситуация находится на поле Еврокомиссии. Во время саммита "Восточного партнерства", 24 ноября, этот вопрос снова будет подниматься. Я надеюсь, что Брюссель все-таки найдет решение этой ситуации, потому что она не приятна как для украинских, так и для европейских авиакомпаний, которые не могут спокойно зайти на украинский рынок и нормально работать. Мы эти аргументы все приводили, я надеюсь, что Еврокомиссия найдет решение по этому вопросу", — убежден министр.

При этом Омелян заверил, что Украина полностью готова к общему авиационному пространству с ЕС.

Ранее Омелян заявил, что повышение в Украине тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 15% не станет последним, в будущем тарифы будут расти.