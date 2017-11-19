наверх
19.11.201714:02
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Омелян рассказал, когда Украина поднимет вопрос об "открытом небе" с ЕС

    (обновлено: )8501
    По словам министра, ситуация с вопросом по "открытому небу" "не приятна как для украинских, так и для европейских авиакомпаний, которые не могут спокойно зайти на украинский рынок и нормально работать".
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. 

    Артем Никифоров
    Скриншот с Youtube
    Реакция Запада на разрыв транспортного сообщения с РФ будет жесткой
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Украина будет поднимать вопрос о соглашении об "открытом небе" с Европейским Союзом на саммите "Восточного партнерства", который состоится 24 ноября 2017 года в Брюсселе, передает УНН.

    По его словам, "открытое небо" с Украиной выгодно для европейских компаний.

    "По "открытому небу" на самом деле третий год ситуация находится на поле Еврокомиссии. Во время саммита "Восточного партнерства", 24 ноября, этот вопрос снова будет подниматься. Я надеюсь, что Брюссель все-таки найдет решение этой ситуации, потому что она не приятна как для украинских, так и для европейских авиакомпаний, которые не могут спокойно зайти на украинский рынок и нормально работать. Мы эти аргументы все приводили, я надеюсь, что Еврокомиссия найдет решение по этому вопросу", — убежден министр.

    При этом Омелян заверил, что Украина полностью готова к общему авиационному пространству с ЕС.

    Ранее Омелян заявил, что повышение в Украине тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 15% не станет последним, в будущем тарифы будут расти.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Флаг Украины на фоне герба России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Министр образования Лилия Гриневич
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Евгений Червоненко
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор