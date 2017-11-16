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16.11.201711:39
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    "ПриватБанку" дали месяц: банк должен ответить на иск держателей облигаций

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    Финансовое учреждение должно дать ответ Лондонскому суду в связи с иском держателей облигаций на $375 млн.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. "ПриватБанк" обязан до 6 декабря ответить на заявления доверителя по еврооблигациям банка на $375 млн об инициировании арбитражного иска.

    "Согласно правилам Лондонского арбитражного суда "ПриватБанк" обязан до 6 декабря 2017 года предоставить ответ на заявления относительно инициирования арбитражных производств", — говорится в сообщении компании  Pala Assets, являющейся одним из членов комитета держателей еврооблигаций.

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    Арбитражное производство касается нарушения условий обращения ценных бумаг, в частности, держатели облигаций требуют досрочного взыскания задолженности "ПриватБанка".

    В рамках национализации "ПриватБанка" его обязательства перед специально созданной британской компанией — эмитентом еврооблигаций — подлежали процедуре bail-in и были принудительно обменены на акции дополнительной эмиссии банка (конвертированы в капитал).

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