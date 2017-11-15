Тратить выделенные Украине $350 млн все равно будут американцы - нардеп

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Палата представителей Конгресса США приняла военный бюджет страны на следующий год. Законопроектом предусматривается выделение около 634 млрд долларов на основные операции Пентагона и около 66 млрд — на военные миссии в Афганистане, Ираке и Сирии. Прописана в проекте оборонного бюджета США и помощь Украине — в сумме 350 млн долларов.

Как Украина сможет распорядиться выделенными средствами, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал военный эксперт Игорь Левченко.

"Украина не получит эти деньги кэшем. Эти деньги будут тратить американцы на то, что посчитают нужным, но по запросу украинской стороны. Украина предоставляет перечень оборудования, техники, вооружения, поэтому предоставление именно летального вооружения определено как "возможное" в следующем году. После этого американцы рассматривают запросы украинской стороны и решают, что могут предоставить", — сказал он.

Комментируя заявление президента Петра Порошенко о выделении США Украине 500 млн долларов, Левченко объяснил, что финальная сумма является консенсусом между разными группами в обеих палатах американского парламента.

"Условно, одна группа предлагала 150 миллионов, другая — 500 миллионов, и полученная сумма — среднее арифметическое и консенсус внутри американских политических элит и не касается желаний украинской власти", — отметил он.

По словам Левченко, какую именно помощь получит Украина, также определяется консенсусом внутри американских элит, с учетом оценок местных экспертов, в частности, относительно реальной необходимости того или иного вооружения для Украины и рисков утечки технологий к третьей стороне.

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При этом указанная помощь будет включать не только материальные средства, но и услуги, в том числе лечение украинских военных в медицинских учреждениях США.